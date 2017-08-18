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Pizarro: "Dispiaciuto per i tifosi viola, situazione triste. Amano il bel calcio, ma serve pazienza..."

L'ex giocatore della Fiorentina David Pizarro ha rilasciato un’intervista a ZonaCalcio.net."Sono molto dispiaciuto per quello che sta vivendo la tifoseria viola. Quando sono arrivato io doveva essere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2017 16:46
Pizarro: "Dispiaciuto per i tifosi viola, situazione triste. Amano il bel calcio, ma serve pazienza..." - David Pizarro con indosso la maglia viola
David Pizarro con indosso la maglia viola
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L'ex giocatore della Fiorentina David Pizarro ha rilasciato un’intervista a ZonaCalcio.net.
"Sono molto dispiaciuto per quello che sta vivendo la tifoseria viola. Quando sono arrivato io doveva essere solo per un anno, invece sono rimasto per tre stagioni. Avevamo portato entusiasmo in una piazza non semplice. Ora la situazione è triste e mi dispiace. La gente di Firenze ama il bel calcio, ora c’è bisogno di pazienza. Quando sono arrivato io ci fu la rivoluzione che poi portò ottimi risultati, spero possa andare in questo modo anche ora. Simeone? L’ho seguito, un buon giocatore. Ha grandi margini di crescita. L’importante è andare alla Fiorentina con voglia e determinazione, la piazza lo merita".

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