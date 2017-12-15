Infinito Pizarro: rinnova con l'Universidad de Chile, giocherà fino a 39 anni

La notizia era nell'aria ormai da tempo ed ora finalmente è arrivata anche l'ufficialità: David Pizarro non si ferma più! L'ex regista della Fiorentina ha infatti rinnovato di un altro anno il contrat...

A cura di Gianmarco Biagioni 15 dicembre 2017 12:24

Pizarro

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