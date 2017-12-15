Infinito Pizarro: rinnova con l'Universidad de Chile, giocherà fino a 39 anni
La notizia era nell'aria ormai da tempo ed ora finalmente è arrivata anche l'ufficialità: David Pizarro non si ferma più! L'ex regista della Fiorentina ha infatti rinnovato di un altro anno il contrat...
La notizia era nell'aria ormai da tempo ed ora finalmente è arrivata anche l'ufficialità: David Pizarro non si ferma più! L'ex regista della Fiorentina ha infatti rinnovato di un altro anno il contratto che attualmente lo lega all'Universidad de Chile.
El Pek, nato a Valparaiso l'11 settembre 1979, ha fatto ritorno in patria due anni fa dopo una lunga carriera in Italia con le maglie di Udinese, Inter, Roma e Fiorentina (senza dimenticare una breve parentesi anche con il Manchester City).
Una carriera ricca di successi nel corso della quale il cileno è riuscito a vincere uno scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe italiane, un campionato inglese oltre ad una Coppa America con la nazionale.
Una storia, quella di Pizarro, che dunque continua... Almeno per un altro anno.
Il rinnovo è stato annunciato dal club cileno con un messaggio postato su Twitter: "Un año más de Fantasía! #Pizarro2018" che tradotto significa: "Un altro anno di fantasia!"
Gianmarco Biagioni