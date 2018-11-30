Pizarro si ritira: "Sono io che lascio il calcio, non è il calcio che lascia me.."

Attraverso il portale cileno La Tercera, l'ex centrocampista di Udinese, Roma e Fiorentina ha annunciato il proprio ritiro dal mondo del calcio

Attraverso il portale cileno La Tercera, l'ex centrocampista di Udinese, Roma e Fiorentina ha annunciato il proprio ritiro dal mondo del calcio. Queste le sue parole: “È arrivato il momento, arriva per tutti e anche per me. Sono io che lascio il calcio e non il calcio che lascia me. È una decisione elaborata da tempo. La maggior parte delle persone mi ha chiesto di ripensarci e proprio per questo è stato più difficile. A quale squadra sono più affezionato? “Gli anni con Roma, per quello che significava: Champions League e sfide in campionato a una squadra forte come l’Inter di Mourinho. Spalletti è il tecnico al quale sono più legato”.