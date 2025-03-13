Pizarro: "Conosco i tifosi, so che non apprezzano come gioca ora la Fiorentina. Mi aspetto molto da Zaniolo"

Pizarro ha analizzato il poco gioco della Fiorentina di oggi, sottolineando come sia comunque molto più forte del Panathinaikos

L'ex centrocampista della Fiorentina David Pizarro è passato nello studio di Radio Bruno, intervenendo ai microfoni del Pentasport. Il Pek, che ha vestito la maglia viola dal 2012 al 2015, ha parlato della Fiorentina di oggi, pronta ad affrontare il Panathinaikos in Conference League. Queste le sue parole:

Su questa Fiorentina: “Manca un po’ di continuità, dopo le tante vittorie poi la Fiorentina si è persa, sia nel gioco che nei risultati. Quando manca continuità vengono fuori altri problemi, ed è quello che sta succedendo alla Fiorentina. Ho visto la partita col Lecce e non mi è piaciuta, poi conoscendo il palato del fiorentino so che non apprezza quello che sta vedendo. A noi ci fischiarono in semifinale di Europa League col Siviglia, quindi figuriamoci adesso.”

Sulla partita di stasera: “Oggi è una partita importante e secondo me è molto alla portata. La Fiorentina è molto più forte del Panathinaikos, può passare il turno. Stasera sarò al Franchi, è un grande piacere tornare allo stadio della Fiorentina. Ora è da tempo che non ci torno, sono passati due anni. Stasera mi mancherà la Fiesole. Mi aspetto tanto da Zaniolo, lo conosco dai tempi della Roma e sinceramente ha una qualità importante che può aiutare molto la squadra. Quando entrerà deve dimostrare il suo valore.”

Sul centrocampo della Fiorentina: “A centrocampo serve personalità, passa tutto da lì. Spero che i centrocampisti della Fiorentina stasera facciano vedere agli avversari che stasera vogliono passare il turno. Fagioli è forte, può aiutare tanto anche in cabina di regia, in questo momento si è perso un pochettino ma in questa piazza di può ritrovare. Se giocavano insieme Pizarro-Borja, perché non possono farlo Adli e Fagioli?”

Sul calcio moderno: "Ultimamente si è perso il contatto con le persone, i calciatori girano sempre circondati da 20 persone e non parlano più con nessuno. Per me era normale andare a parlare col macellaio, adesso non si fa più. A Roma mi facevano le battute come 'Ammazza quanto sei piccolo oh', a Udine bevevo il prosecco coi tifosi dopo la partita. Ora non c'è più il contatto. I giocatori adesso guardano quello che dicono sui social e lo mettono prima di quello che ti dice il dirigente o il compagno. Per fortuna c'è ancora tanta passione per il calcio, però la qualità ora è davvero bassa, le partite sarebbero quasi da stadi vuoti."