Pizarro: "La mia Fiorentina come il Napoli di Sarri. Montella? Non dategli tutte le colpe".

La Gazzetta dello Sport questa mattina offre un’intervista all’ex viola David Pizarro: “Amo il calcio che fa il Napoli, perché sono un romantico: bado molto alla qualità. Alla Fiorentina con Montella...

La Gazzetta dello Sport questa mattina offre un’intervista all’ex viola David Pizarro: “Amo il calcio che fa il Napoli, perché sono un romantico: bado molto alla qualità. Alla Fiorentina con Montella abbiamo messo in campo un gioco simile a quello di Sarri, spero che a fine anno a festeggiare siano i partenopei. Montella? Non avrei mai pensato a un epilogo del genere, le colpe non sono tutte sue”.