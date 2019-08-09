Pradè: "Finalmente Pulgar è qui, trattativa iniziata i primi di luglio. È sponsorizzato da Pizarro ed è un leader"

Queste le parole del ds viola Daniele Pradè in conferenza stampa per presentare il nuovo acquisto Erick Pulgar: "Ringrazio Pulgar per aver scelto Firenze. La clausola lo rendeva appetibile, diversi cl...

Queste le parole del ds viola Daniele Pradè in conferenza stampa per presentare il nuovo acquisto Erick Pulgar: "Ringrazio Pulgar per aver scelto Firenze. La clausola lo rendeva appetibile, diversi club lo volevano. Noi l'abbiamo voluto fortemente, la trattativa per portarlo qui è iniziata i primi giorni di luglio. Mi dispiace per il Bologna che dovrà sostituire un ottimo calciatore come lui. Noi non abbiamo utilizzato la clausola però abbiamo inserito una percentuale sulla futura rivendita. È cresciuto moltissimo, è un leader ed un calciatore di calibro internazionale. È sponsorizzato da Pizarro, mi ha parlato così tante volte di questo ragazzo che poi alla fine l'ho preso. Vogliamo ripartire dal 2012. Quando in rosa hai degli ottimi calciatori, hai tanti moduli di gioco. Su di lui non c'è nessuna clausola rescissoria ma l'operazione non è stata per nulla facile. La promessa che ho fatto a Commisso era quella di prendere calciatori forti e lui aveva aggiunto e senza tatuaggi. Giocatori forti lo stiamo facendo ma con pochi tatuaggi tra Erick e Boateng..."

Foto: Stefano Borgi