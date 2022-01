Pizarro: “Vlahovic via dispiace, lo vedevo alla Batistuta. Questa Fiorentina somiglia alla mia”

David Pizarro, l’ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno sulla Fiorentina e sul caso Vlahovic: “La Serie A mi piace quest’anno, tante squadre giocano un buon calcio. Per come gioca questa Fiorentina, mi sembra la mia. Ero ottimista sul lavoro di Italiano e anche sul fatto che si sia aggiunto Burdisso, non era semplice dopo gli ultimi anni. Burdisso è molto preparato. Se mi rivedo in Torreira? Sicuramente siamo alti uguali. A parte questo, era la pedina che mancava a questa Fiorentina. Mi piace il centrocampo viola. Pulgar spero si sia ricaricato. Caso Vlahovic? Mi dispiace, lo vedevo alla Batistuta, vale a dire con un futuro lungo a Firenze. Difficile trattenerlo poi per quello che sta facendo”.

