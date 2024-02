DALLA SERIE A AL PADEL, BORJA VALERO RINCONTRA PIZARRO: “A padel siamo più forti che a calcio”

L’ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae al fianco di un altro ex viola: il “pek” David Pizarro. I due partecipano in coppia ad un torneo di padel e hanno colto l’occasione per stimolare la nostalgia dei tifosi viola nei confronti di un duo di centrocampo che illuminò le partite della squadra viola dal 2012 al 2015. “A calcio giocavamo male ma a padel siamo fortissimi”, scrive ironico lo spagnolo, soprannominato Sindaco dai tifosi.

