Pizarro ammette: “Nico Gonzalez delude. In nazionale è devastante, deve dare di più alla Fiorentina”

Ai microfoni del Corriere dello Sport ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina David Pizarro. Queste le sue parole:

“Vlahovic? Il ragazzo in estate aveva parlato di rinnovo, quindi credevo che rimanesse almeno fino a giugno. Poi però i viola hanno fatto le sue scelte. Cabral e Piatek? Entrambi sono approdati con delle incognite, il primo arrivando dalla Svizzera, che non è uno dei campionato più competitivi, l’altro non giocava quasi mai. Ma il brasiliano ha tutte le qualità per poter migliorare e fare bene. Italiano? Il calcio espresso dai viola uno dei migliori di Serie A. Ha fatto un lavoro eccezionale. Peccato per il finale, perché sennò avevano già in mano il pass per l’Europa, La sorpresa? Torreira senza dubbio. Per indole fisica e caratteristiche ricorda un pò me. Chi poteva dare di più? Nico Gonzalez può dare di più, perché in Nazionale è devastante e ha spesso dimostrato di essere di un altro livello”.

