Pizarro: “Spalletti è l’ideale per la panchina della Fiorentina, ci tiene tanto a Firenze e al club viola”

“Questo per la Fiorentina è stato un anno di transizione – ha detto David Pizarro, doppio ex di Roma e Fiorentina a Radio Bruno Toscana -. A Firenze vogliono iniziare la prossima stagione con una mentalità diversa. Il presidente Commisso vuole ambire all’Europa con una squadra che giochi”.

Passaggio Montella-Iachini? “Vincenzo lo stimo, non mi aspettavo un lavoro così. Il campo ti dice sempre chi ha ragione”.

Prossimo allenatore della Fiorentina? “Sceglierei Spalletti, è l’ideale per me, tempo fa glielo chiesi. Ci tiene tanto a Firenze e alla Fiorentina. Con un progetto importante non vedo perchè non possa arrivare”.

De Rossi? Aquilani? “Daniele è intelligente, complicato a Firenze è una piazza importante, non ti aspetta. Il papà è un allenatore, potrebbe aiutarlo. Alberto? Sono contento per lui, ha un potenziale”.

