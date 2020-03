L’ex centrocampista della Fiorentina, David Pizarro, è intervenuto per parlare della situazione attuale legata al Coronavirus, ma anche dei viola. Questo ciò che ha detto: “Anche in Cile la situazione è inconcepibile, c’è la quarantena ma sono per sette quartieri. Non capisco la sottovalutazione”.

Sulla situazione in Italia: “Anche lì sono stati fatti degli errori all’inizio perché sono stati sottovalutati gli avvenimenti in Cina”.

Sul calcio: “Oggi è l’ultimo dei nostri pensieri. Deve essere così. I giocatori sono tutti demotivati e fuori forma..”.

Sulla Fiorentina: “Ho saputo che alcuni membri dello staff sono stati contagiati e sono preoccupato per loro anche se stanno meglio adesso. Questa stagione è stata strana per i viola, il campo non ha dato delle risposte positive, ma l’entusiasmo di Commisso è qualcosa di veramente bello. Quando ti mancano punti cardine per infortunio, sai che dovrai soffrire. Il futuro sarà radioso, Rocco ha forza economicaed idee giuste, seguitelo”.

Su Pulgar: “Ha sofferto di alti e bassi. Quando capiràdi essere in un club glorioso, esploderà. Con me in campo vi eravate abituati bene a Firenze..”