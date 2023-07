TGR, Accordi finali per Arthur alla Fiorentina. West Ham ci prova per Amrabat ma lui non gradisce

Come riportato dalla giornalista Sara Meini, la Fiorentina sta chiudendo gli ultimi dettagli con la Juventus per il trasferimento di Arthur a Firenze. Sul fronte Amrabat si è aggiunto un altro club interessato al marocchino: il West Ham ci sta pensando per sostituire Declan Rice ma è lo stesso Amrabat a non gradire la destinazione Hammers. Infine per quanto riguarda il rinnovo di Castrovilli tutto fermo.

SOLO INTERESSE PER AMRABAT MA NIENTE DI UFFICIALE: QUALE SARA’ IL SUO FUTURO?