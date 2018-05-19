Francesca Fioretti torna a sorridere con la piccola Vittoria in un parco milanese

Francesca Fioretti mamma tenerissima si diverte al parco con la piccola Vittoria, due anni, come testimoniato dagli scatti pubblicati sul settimanale "Vero". Dopo la morte del compagno Davide Astori,...

Francesca Fioretti mamma tenerissima si diverte al parco con la piccola Vittoria, due anni, come testimoniato dagli scatti pubblicati sul settimanale "Vero". Dopo la morte del compagno Davide Astori, capitano della Fiorentina tragicamente scomparso il 4 marzo a soli 31 anni, l'ex gieffina sta cercando di recuperare un po' di normalità nonostante il tremendo lutto che l'ha colpita.

Insieme sulle giostre di un parco milanese, poi sullo scivolo e sull'altalena. E' una mamma premurosa anche se ferita la Fioretti, che cerca di ripartire dall'amore per la piccola Vittoria, giocando con lei e trascorrendo qualche momento di relax.

Di recente insieme a tutta la famiglia Astori, Francesca ha voluto scrivere una lettera indirizzata a tutti coloro che le sono stati vicini dopo la tragedia e pubblicata su alcuni quotidiani, tra cui la "Gazzetta dello Sport".

"Grazie. È una parola semplice ma unica, com'era Davide. Vorremmo dire grazie personalmente a tutti voi che ci siete stati vicini a partire da quell'inatteso 4 marzo, ma siete talmente tanti che non sarebbe possibile. Pertanto è così, come era solito fare Davide con un sorriso e un forte abbraccio, che diciamo a tutti voi: grazie di cuore".