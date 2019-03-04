Francesca assente alla funzione religiosa per Astori. Ecco il motivo. Il 12 marzo celebrazione a Firenze

Secondo quanto riporta il TgR Rai, la compagna di Davide Astori, Francesca Fioretti questa mattina non ha partecipato alla messa per il trigesimo del capitano viola per restare con la figlia Vittoria...

Secondo quanto riporta il TgR Rai, la compagna di Davide Astori, Francesca Fioretti questa mattina non ha partecipato alla messa per il trigesimo del capitano viola per restare con la figlia Vittoria e ricongiungersi con i familiari solo dopo la funzione. Il 12 marzo è prevista a Firenze una nuova funziona religiosa per Astori, in quell'occasione saranno presenti delegazioni delle squadre di A.