Lady Astori, Francesca Fioretti, fa visita alla Fiorentina al centro sportivo intitolato a Davide
Mattinata di visite a sorpresa quella che si è appena conclusa al centro sportivo "Davide Astori".La più gradita, senza dubbio, è stata però quella di Francesca Fioretti. La compagna di Davide Astori,...
Mattinata di visite a sorpresa quella che si è appena conclusa al centro sportivo "Davide Astori".
La più gradita, senza dubbio, è stata però quella di Francesca Fioretti. La compagna di Davide Astori, secondo quanto riportato da Radio Bruno, ha infatti trascorso un'intesa mattinata all'interno del centro sportivo intitolato al capitano della Fiorentina.
Francesca, prima di lasciare le strutture di viale Manfredo Fanti, si è intrattenuta a lungo sia con il direttore generale dell'area tecnica, Pantaleo Corvino, che con l'allenatore viola, Stefano Pioli.
Una visita più che mai gradita che, ancora una volta, testimonia il fortissimo legame esistente tra la famiglia Astori e la più ampia famiglia rappresentata dalla Fiorentina.