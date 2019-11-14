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Fondazione Borgonovo: pesca di beneficenza con le maglie di Lorenzo Venuti e di Manuel Pasqual

Rignano sull'Arno pronto a dedicare il campo ad Astori ed una strada a Borgonovo.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 18:34
Fondazione Borgonovo: pesca di beneficenza con le maglie di Lorenzo Venuti e di Manuel Pasqual - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sabato a Rignano sull’Arno verranno intitolati il campo sportivo alla memoria di Davide Astori ed una strada alla memoria di Stefano Borgonovo. Durante il pranzo di beneficenza ci sarà una pesca in favore della Fondazione Borgonovo, con le maglie autografate di Lorenzo Venuti e di Manuel Pasqual come premi.

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