Labaro Viola

Hall of fame del calcio italiano, nella prossima edizione istituito il premio “Davide Astori”

Il ricordo è sempre vivissimo quello che lega tutto il calcio italiano per la scomparsa di Davide Astori. Nella giornata di ieri a Palazzo Veccchio si è svolta la famosissima manifestazione per la “Ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 aprile 2018 09:07
Hall of fame del calcio italiano, nella prossima edizione istituito il premio “Davide Astori” -
News
Primo Piano
Davide Astori
Hall Of Fame
Condividi

Il ricordo è sempre vivissimo quello che lega tutto il calcio italiano per la scomparsa di Davide Astori. Nella giornata di ieri a Palazzo Veccchio si è svolta la famosissima manifestazione per la “Hall of fame del calcio italiano” dove tanti calciatori anche del passato sono stati premiati.

Durante la giornata è stato comunicato che a partire dalla prossima edizione, verrà istituito il premio “Davide Astori”. Il premio intitolato al Capitano della Fiorentina è quello del FairPlay ed è sicuramente il miglior modo per ricordarlo.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok