Hall of fame del calcio italiano, nella prossima edizione istituito il premio “Davide Astori”

Il ricordo è sempre vivissimo quello che lega tutto il calcio italiano per la scomparsa di Davide Astori. Nella giornata di ieri a Palazzo Veccchio si è svolta la famosissima manifestazione per la “Ha...

Il ricordo è sempre vivissimo quello che lega tutto il calcio italiano per la scomparsa di Davide Astori. Nella giornata di ieri a Palazzo Veccchio si è svolta la famosissima manifestazione per la “Hall of fame del calcio italiano” dove tanti calciatori anche del passato sono stati premiati.

Durante la giornata è stato comunicato che a partire dalla prossima edizione, verrà istituito il premio “Davide Astori”. Il premio intitolato al Capitano della Fiorentina è quello del FairPlay ed è sicuramente il miglior modo per ricordarlo.