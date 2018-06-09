(VIDEO): 3 mesi dopo Astori, 1 anno da Giuliano Sarti e 20 anni dopo Montuori. Storia di campioni in maglia viola

La clip settimanale del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi comprende gli avvenimenti storici nella settimana che va dal 4 al 10 Giugno.Tre mesi dalla scomparsa di Astori, 1 anno da quella di Giu...

La clip settimanale del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi comprende gli avvenimenti storici nella settimana che va dal 4 al 10 Giugno.

Tre mesi dalla scomparsa di Astori, 1 anno da quella di Giuliano Sarti e 20 anni da quella di Montuori. Inoltre un focus su Hamrin che nel 1965 ha giocato l'ultima gara in maglia viola e Batistuta che nel 1995 diventa capocannoniere con 26 goal.

Fonte immagini - Violachannel



