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(VIDEO): 3 mesi dopo Astori, 1 anno da Giuliano Sarti e 20 anni dopo Montuori. Storia di campioni in maglia viola

La clip settimanale del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi comprende gli avvenimenti storici nella settimana che va dal 4 al 10 Giugno.Tre mesi dalla scomparsa di Astori, 1 anno da quella di Giu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 16:42
(VIDEO): 3 mesi dopo Astori, 1 anno da Giuliano Sarti e 20 anni dopo Montuori. Storia di campioni in maglia viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori
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Davide Astori
Stefano Borgi
Museo Fiorentina
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La clip settimanale del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi comprende gli avvenimenti storici nella settimana che va dal 4 al 10 Giugno.

Tre mesi dalla scomparsa di Astori, 1 anno da quella di Giuliano Sarti e 20 anni da quella di Montuori. Inoltre un focus su Hamrin che nel 1965 ha giocato l'ultima gara in maglia viola e Batistuta che nel 1995 diventa capocannoniere con 26 goal.

Fonte immagini - Violachannel


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