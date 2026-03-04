4 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:47

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bocci: “La morte di Astori ha lasciato un vuoto incredibile. A Udine avrebbe alzato la voce per scuotere la squadra”

News

Bocci: “La morte di Astori ha lasciato un vuoto incredibile. A Udine avrebbe alzato la voce per scuotere la squadra”

Redazione

4 Marzo · 18:47

Aggiornamento: 4 Marzo 2026 · 18:47

TAG:

#FiorentinaDavide Astoriudinese

Condividi:

di

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha ricordato ai microfoni di Radio Bruno il capitano viola, scomparso otto anni fa

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Serra, nel giorno dell’ottavo anniversario della morte di Davide Astori, ricorda il numero 13 viola a Radio Bruno: “E’ stato un momento terribile e oggi il rimpianto per lui è grande. Prima che un capitano era un grande uomo che teneva alla Fiorentina”. Sul ruolo che avrebbe potuto avere oggi nella Fiorentina: “Forse nello spogliatoio a Udine avrebbe alzato la voce. Non era un fenomeno ma comunque un ottimo difensore che oggi sarebbe titolarissimo e che soprattutto aiuterebbe a costruire una squadra e un’identità. Poco prima di lasciarci Astori stava per rinnovare, era tutto pronto. Una scelta forte, se pensiamo al momento che la Fiorentina stava vivendo, in piena fase calante dei Della Valle. Davide lascia quindi un vuoto enorme. Chissà, forse avrebbe potuto avere anche un futuro da dirigente alla Fiorentina”.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio