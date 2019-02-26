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La Fiorentina sui messaggi contro Astori: "Perseguiremo tramite le autorità competenti questi sciacalli"

La Fiorentina non ci sta: avvisate le autorità competenti dei messaggi contro Astori.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 febbraio 2019 12:01
La Fiorentina sui messaggi contro Astori: "Perseguiremo tramite le autorità competenti questi sciacalli" -
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Davide Astori
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La Fiorentina è in continuo contatto con le autorità competenti per perseguire gli autori dei messaggi vergognosi contro Davide Astori.

"La Fiorentina ha assistito sgomenta e profondamente rattristata al susseguirsi di messaggi vergognosi, postati da alcuni individui sui vari canali social ufficiali del Club, che hanno avuto come bersaglio Davide Astori. La Società viola è in contatto costante con le autorità competenti affinché questi sciacalli vengano perseguiti come meritano. Noi continuiamo a credere nello sport e nei valori che esso rappresenta. Un episodio non può scatenare questa rabbia insensata e facciamo appello ai tifosi veri affinché isolino questi individui indegni".

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