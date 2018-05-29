(FOTO), Simeone su Instagram e quella scritta per Davide Astori sulla sabbia in riva al mare...
L'attaccante argentino della Fiorentina, Giovanni Simeone ricorda con un Istagram Stories il suo compagno scomparso il 4 Marzo, Davide Astori scrivendo sulla sabbia in riva al mare il suo nome. Di seg...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2018 11:50
L'attaccante argentino della Fiorentina, Giovanni Simeone ricorda con un Istagram Stories il suo compagno scomparso il 4 Marzo, Davide Astori scrivendo sulla sabbia in riva al mare il suo nome. Di seguito la foto