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(FOTO), Simeone su Instagram e quella scritta per Davide Astori sulla sabbia in riva al mare...

L'attaccante argentino della Fiorentina, Giovanni Simeone ricorda con un Istagram Stories il suo compagno scomparso il 4 Marzo, Davide Astori scrivendo sulla sabbia in riva al mare il suo nome. Di seg...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2018 11:50
(FOTO), Simeone su Instagram e quella scritta per Davide Astori sulla sabbia in riva al mare... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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L'attaccante argentino della Fiorentina, Giovanni Simeone ricorda con un Istagram Stories il suo compagno scomparso il 4 Marzo, Davide Astori scrivendo sulla sabbia in riva al mare il suo nome. Di seguito la foto

(FOTO), Simeone su Instagram e quella scritta per Davide Astori sulla sabbia in riva al mare...

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