Notizie Da13 Fiorentina

Astori, le motivazioni della condanna: "Galanti fabbricò un documento falso. La distruzione fu maldestra"
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Contro la Sampdoria prima volta in campo senza la fascia di Astori dopo la sua scomparsa
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"Tu, il mio unico posto sicuro. Per sempre.." Francesca e il tributo social a DA13
03 marzo 2020 13:54
(FOTO)"Questo gol è per te, aiutaci da lassù" La struggente dedica di Benassi a DA13
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(FOTO) "Ci hai trovate.." Francesca Fioretti con dedica al suo DA13 su Instagram
07 gennaio 2020 14:34
Hall of Fame Viola, il 2 Dicembre la nuova edizione. Premio speciale DA13 "Bandiera del Calcio""
20 novembre 2019 13:27
Fascia in onore di DA13 confermata. Barone: "Grazie alla Lega. Davide è sempre tra tutti noi"
14 agosto 2019 13:52
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Bigica: "Montella porterà entusiasmo. Eravamo compagni di squadra ad Empoli. Felice di riabbracciarlo.."
13 aprile 2019 22:52
UNONOVEDUESEI ringrazia Firenze per la collaborazione alla coreografia dedicata a DA13. Il Comunicato
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Domenica tutta la Serie A ricorda DA13. In tutti gli stadi verrà proiettata..
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Biraghi su Instagram: "Volevamo la settimana perfetta, sono mancati i punti di oggi ma…"
03 febbraio 2019 21:00
Come i tifosi hanno reso omaggio a Davide Astori al minuto 13 di Udinese-Fiorentina
03 febbraio 2019 20:28
Gli Stadio scriveranno una canzone per ricordare Davide Astori. Il motivo
02 febbraio 2019 00:00
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29 maggio 2018 11:50
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