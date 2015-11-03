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Notizie Da13 Fiorentina

Astori, le motivazioni della condanna: "Galanti fabbricò un documento falso. La distruzione fu maldestra"

07 aprile 2026 13:29

Contro la Sampdoria prima volta in campo senza la fascia di Astori dopo la sua scomparsa

03 ottobre 2020 18:58

"Tu, il mio unico posto sicuro. Per sempre.." Francesca e il tributo social a DA13

03 marzo 2020 13:54

(FOTO)"Questo gol è per te, aiutaci da lassù" La struggente dedica di Benassi a DA13

09 gennaio 2020 14:08

(FOTO) "Ci hai trovate.." Francesca Fioretti con dedica al suo DA13 su Instagram

07 gennaio 2020 14:34

Hall of Fame Viola, il 2 Dicembre la nuova edizione. Premio speciale DA13 "Bandiera del Calcio""

20 novembre 2019 13:27

Fascia in onore di DA13 confermata. Barone: "Grazie alla Lega. Davide è sempre tra tutti noi"

14 agosto 2019 13:52

(FOTO) Unoveduesei saluta l'addio di Vitor Hugo con uno striscione al Franchi..

28 luglio 2019 18:10

Bigica: "Montella porterà entusiasmo. Eravamo compagni di squadra ad Empoli. Felice di riabbracciarlo.."

13 aprile 2019 22:52

UNONOVEDUESEI ringrazia Firenze per la collaborazione alla coreografia dedicata a DA13. Il Comunicato

28 febbraio 2019 21:44

Domenica tutta la Serie A ricorda DA13. In tutti gli stadi verrà proiettata..

28 febbraio 2019 21:23

Biraghi su Instagram: "Volevamo la settimana perfetta, sono mancati i punti di oggi ma…"

03 febbraio 2019 21:00

Come i tifosi hanno reso omaggio a Davide Astori al minuto 13 di Udinese-Fiorentina

03 febbraio 2019 20:28

Gli Stadio scriveranno una canzone per ricordare Davide Astori. Il motivo

02 febbraio 2019 00:00

(FOTO), Simeone su Instagram e quella scritta per Davide Astori sulla sabbia in riva al mare...

29 maggio 2018 11:50

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