Contro la Sampdoria prima volta in campo senza la fascia di Astori dopo la sua scomparsa

Di Gabriele Caldieron

Nella serata di ieri è indubbiamente saltato a tutti all’occhio il fatto che durante Fiorentina-Sampdoria, la fascia di capitano indossata non sia stata quella che apparteneva a Davide Astori con le sue iniziali ed il numero di maglia ossia DA13.

Un evento che dopo la scomparsa del difensore non era mai accaduto poichè, anche in virtù di occasioni speciali (come la fascia celebrativa per la lotta al razzismo) era sempre stata indossata sotto. Dunque contro la Sampdoria è di fatto la prima volta senza il simbolo alla memoria di Davide Astori in campo con la Fiorentina.