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Notizie Fascia Di Capitano Astori Fiorentina

Contro la Sampdoria prima volta in campo senza la fascia di Astori dopo la sua scomparsa

03 ottobre 2020 18:58

Bartoletti tuona: "Lega "sfasciata" tiriamogli addosso i soldi se multano la Fiorentina per la fascia intitolata ad Astori"

06 settembre 2018 10:35

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