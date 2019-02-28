UNONOVEDUESEI ringrazia Firenze per la collaborazione alla coreografia dedicata a DA13. Il Comunicato
Dopo la splendida coreografia di ieri sera, dedicata al capitano Davide Astori, della Curva Fiesole, oggi è arriva il comunicato di ringraziamento del gruppo organizzato UnoNoveDueSei:"Gli Unonovedues...
Dopo la splendida coreografia di ieri sera, dedicata al capitano Davide Astori, della Curva Fiesole, oggi è arriva il comunicato di ringraziamento del gruppo organizzato UnoNoveDueSei:
"Gli Unonoveduesei e la Curva Fiesole, ringraziano tutti i tifosi presenti ieri sera allo stadio Artemio Franchi, per il contribuito attivo ed economico alla riuscita della coreografia. Inoltre vogliamo ringraziare tutti i gruppi organizzati, le associazioni dei tifosi, i viola club ed ogni singola persona che ci ha aiutato nell'organizzazione della distribuzione delle bandierine.
Ricordiamo a chi non fosse stato presente alla partita che è ancora possibile acquistare la bandierina presso ATF Associazione Tifosi Fiorentini e Accvc Firenze".
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