UNONOVEDUESEI ringrazia Firenze per la collaborazione alla coreografia dedicata a DA13. Il Comunicato

Dopo la splendida coreografia di ieri sera, dedicata al capitano Davide Astori, della Curva Fiesole, oggi è arriva il comunicato di ringraziamento del gruppo organizzato UnoNoveDueSei:"Gli Unonovedues...

Dopo la splendida coreografia di ieri sera, dedicata al capitano Davide Astori, della Curva Fiesole, oggi è arriva il comunicato di ringraziamento del gruppo organizzato UnoNoveDueSei:

"Gli Unonoveduesei e la Curva Fiesole, ringraziano tutti i tifosi presenti ieri sera allo stadio Artemio Franchi, per il contribuito attivo ed economico alla riuscita della coreografia. Inoltre vogliamo ringraziare tutti i gruppi organizzati, le associazioni dei tifosi, i viola club ed ogni singola persona che ci ha aiutato nell'organizzazione della distribuzione delle bandierine.

Ricordiamo a chi non fosse stato presente alla partita che è ancora possibile acquistare la bandierina presso ATF Associazione Tifosi Fiorentini e Accvc Firenze".

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