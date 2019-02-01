Gli Stadio scriveranno una canzone per ricordare Davide Astori. Il motivo

A quasi un anno dalla scomparsa dell'ex capitano della viola, Curreri, leader del gruppo musicale, ha sveltato la sua intenzione: "lo faro' per buttare fuori il dolore".Astori come Scirea e Facchetti....

A quasi un anno dalla scomparsa dell'ex capitano della viola, Curreri, leader del gruppo musicale, ha sveltato la sua intenzione: "lo faro' per buttare fuori il dolore".

Astori come Scirea e Facchetti. Dopo ‘Gaetano e Giacinto’, la composizione che gli Stadio hanno dedicato alle due figure storiche del calcio italiano, il gruppo musicale ha deciso di scrivere una canzone anche per Davide Astori. A quasi un anno dalla scomparsa del compianto ex capitano della Fiorentina, ecco arrivare l’annuncio di Gaetano Curreri, leader degli Stadio: “Il ricordo di Astori ancora mi commuove, era davvero un uomo perbene, sapeva fare squadra, e in un ambiente di giocatori giovani, era fondamentale - le parole del cantautore emiliano alla trasmissione ‘Rabona’ -. E' un dolore che devo buttar fuori, le canzoni servono anche a questo”. Intanto domenica la Fiorentina tornerà a Udine, nella città in cui il suo capitano morì il 4 marzo del 2018. “Domenica Davide sarà con noi - ha dichiarato Stefano Pioli, tecnico dei gigliati -. Salirà in pullman con noi e scenderà in campo con noi: lo fa tutti i giorni”.

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