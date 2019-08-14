Labaro Viola

Fascia in onore di DA13 confermata. Barone: "Grazie alla Lega. Davide è sempre tra tutti noi"

La Fiorentina comunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del Club Viola di continuare a usare, anche per la Stagione 2019-20, la fascia da Capitano di Davide Astori.“Ring...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2019 13:52
Fascia in onore di DA13 confermata. Barone: "Grazie alla Lega. Davide è sempre tra tutti noi" - foto acf
foto acf
News
Barone
Astori
Lega
Da13
Fascia
Condividi

La Fiorentina comunica, con grande piacere, che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del Club Viola di continuare a usare, anche per la Stagione 2019-20, la fascia da Capitano di Davide Astori.

“Ringraziamo la Lega Calcio per aver accolto la nostra richiesta” ha così commentato Joe Barone “Davide è stata una persona speciale, un grande esempio di umiltà e correttezza. Non abbiamo avuto la fortuna di conoscere Davide, ma il suo ricordo è sempre presente tra di noi e tra tutte quelle persone che gli hanno voluto bene o che, semplicemente, hanno apprezzato la sua mitezza e la sua generosità in campo e fuori.”

 

Fonte: Violachannel

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok