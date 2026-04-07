Astori, le motivazioni della condanna: “Galanti fabbricò un documento falso. La distruzione fu maldestra”

Arrivano le motivazioni della condanna a un anno per Giorgio Galanti, ex medico sociale della Fiorentina, nell’ambito del processo legato alla scomparsa di Davide Astori. Secondo quanto raccolto da La Nazione, nella sentenza si legge: “Nonostante fosse già sotto attenzione giudiziaria, per addurre elementi a suo favore non ha esitato a fabbricare un documento falso non in proprio ma coinvolgendo i due impiegati apicali del reparto di Medicina di Careggi e tutti i suoi dipendenti, oltre a una conoscente di lunga data”. Nel provvedimento del tribunale di Firenze si legge quindi come il medico, già sotto indagine, avrebbe cercato di tutelarsi in modo illecito.

L’accusa di falso è arrivata per lui e per la dott.ssa Toncelli, condannata a 8 mesi.