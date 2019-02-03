Biraghi su Instagram: "Volevamo la settimana perfetta, sono mancati i punti di oggi ma…"

Il terzino sinistro Cristiano Biraghi nel post partita ha commento su Instagram il punto preso a Udine: "Volevamo la settimana perfetta, sono mancati i punti di oggi ma siamo comunque soddisfatti. Ps....

A cura di Redazione Labaroviola 03 febbraio 2019 21:00

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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