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Biraghi su Instagram: "Volevamo la settimana perfetta, sono mancati i punti di oggi ma…"

Il terzino sinistro Cristiano Biraghi nel post partita ha commento su Instagram il punto preso a Udine: "Volevamo la settimana perfetta, sono mancati i punti di oggi ma siamo comunque soddisfatti. Ps....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2019 21:00
Biraghi su Instagram: "Volevamo la settimana perfetta, sono mancati i punti di oggi ma…" - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Il terzino sinistro Cristiano Biraghi nel post partita ha commento su Instagram il punto preso a Udine: "Volevamo la settimana perfetta, sono mancati i punti di oggi ma siamo comunque soddisfatti. Ps. Venendo in questa città impossibile non pensarti ancora piu' intensamente Capitano".

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