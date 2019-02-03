Biraghi su Instagram: "Volevamo la settimana perfetta, sono mancati i punti di oggi ma…"
Il terzino sinistro Cristiano Biraghi nel post partita ha commento su Instagram il punto preso a Udine: "Volevamo la settimana perfetta, sono mancati i punti di oggi ma siamo comunque soddisfatti. Ps....
A cura di Redazione Labaroviola
03 febbraio 2019 21:00
Il terzino sinistro Cristiano Biraghi nel post partita ha commento su Instagram il punto preso a Udine: "Volevamo la settimana perfetta, sono mancati i punti di oggi ma siamo comunque soddisfatti. Ps. Venendo in questa città impossibile non pensarti ancora piu' intensamente Capitano".