Domenica tutta la Serie A ricorda DA13. In tutti gli stadi verrà proiettata..

Il prossimo weekend di campionato sarà nrl segno del ricordo, dato che si giocherà quando sarà passato un anno dalla scomparsa di Davide Astori. Lega Serie A ha voluto ricordare lo scomparso capitano...

Il prossimo weekend di campionato sarà nrl segno del ricordo, dato che si giocherà quando sarà passato un anno dalla scomparsa di Davide Astori. Lega Serie A ha voluto ricordare lo scomparso capitano della Fiorentina con un'iniziativa che coinvolgerà titto il panotama nazionale.Ecco quanto riporta il comunicato:

"Per commemorare Davide Astori, Capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo, in occasione di tutte le gare della 7ª Giornata di Ritorno della Serie A TIM, allo scoccare del tredicesimo minuto sarà proiettata sui maxischermi degli stadi una foto di Davide, accompagnata da un breve messaggio da parte dello speaker che inviterà tutti i tifosi presenti sugli spalti a rivolgere un caloroso e sentito applauso in memoria del Capitano viola. La foto resterà esposta per 13 secondi, durante i quali il gioco non subirà alcuna interruzione.

“Il ricordo di Davide è sempre vivo in tutti gli appassionati di calcio – ha commentato il Presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè -, dedicargli un applauso significa rendere omaggio ad un grande uomo e ad un grande Capitano, straordinario esempio di correttezza e lealtà sportiva dentro e fuori dal campo".

Tuttomercatoweb.com