(FOTO) Unoveduesei saluta l'addio di Vitor Hugo con uno striscione al Franchi..
È stato esposto questa notte uno striscione presso le cancellate dello stadio Franchi per Vitor Hugo. Un lenzuolo, a firma 1926 per il difensore centrale, di recente passato al Palmeiras dopo soli due...
È stato esposto questa notte uno striscione presso le cancellate dello stadio Franchi per Vitor Hugo. Un lenzuolo, a firma 1926 per il difensore centrale, di recente passato al Palmeiras dopo soli due anni con la maglia della Fiorentina: "Quel saluto è storia: in bocca al lupo, Vitor" il testo dello striscione con evidente riferimenti al saluto del capitano creato da Hugo in occasione di Fiorentina-Benevento, dove proprio il numero 31 andò a segno ed esultò con la mano alla tempia in ricordo di Davide Astori, scomparso a Udine una la domenica precedente.
Ecco di seguito la foto:
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