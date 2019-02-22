Contro l'Atalanta grande coreografia di tutto lo stadio in onore di Davide Astori. I dettagli

Questo è il comunicato appena diramato dalla Curva Fiesole:"Mercoledì Contro l'Atalanta la Curva Fiesole metterà in scena uno spettacolo coreografico in onore di Davide che coinvolgerà tutto lo stadio...

Questo è il comunicato appena diramato dalla Curva Fiesole:

"Mercoledì Contro l'Atalanta la Curva Fiesole metterà in scena uno spettacolo coreografico in onore di Davide che coinvolgerà tutto lo stadio. Ad un anno di distanza il Suo ricordo è vivo in tutti noi. Prima della partita agli ingressi dei vari settori dello stadio i tifosi troveranno i banchetti con le bandierine per la coreografia. Firenze ad un anno di distanza dalla scomparsa di Davide è invitata a partecipare per la buona riuscita della coreografia, acquistando la bandiera e seguendo le indicazioni che verranno fornite prima del fischio l'inizio.

Comunichiamo inoltre che martedì 26 alle ore 17 ci riuniremo tutti nel settore di Maratona

per stare vicini alla squadra, che svolgerà un allenamento a porte aperte con inizio alle 18.

Carichiamoli in vista di questa fondamentale battaglia: sugli spalti deve essere una bolgia mentre i ragazzi in campo lotteranno con il coltello tra i denti.

Per Davide, per Firenze, per la Fiorentina!