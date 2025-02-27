Biraghi: "Astori sarà sempre il mio capitano. Le finali di Conference perse? Fanno ancora male"

Cristiano Biraghi si è presentato al Torino con un video sul canale Youtube dei granata, raccontando le sue emozioni dentro e fuori dal campo, con parentesi sulla Fiorentina e sul capitano Davide Asto...

Cristiano Biraghi si è presentato al Torino con un video sul canale Youtube dei granata, raccontando le sue emozioni dentro e fuori dal campo, con parentesi sulla Fiorentina e sul capitano Davide Astori. Questo un estratto delle sue parole: "Quando parlo di Davide, non mi va mai di parlare solo di calcio, ma anche della persona straordinaria che era. Io ce l'ho tatuato sulla pelle, ma anche nel cuore. Lo porto sempre con me e rimarrà il mio capitano, e non un capitano qualsiasi".

"Le finali di Conference perse con la Fiorentina? fanno ancora male. Eravamo un gruppo unito e volevamo portare a Firenze un trofeo importante che manca da tanti anni, sia per i tifosi che per delle persone che non c'erano più, come Davide Astori e Joe Barone. Una delusione che rimarrà tutta la vita. Alla nazionale ci penso ancora, finchè non appenderò gli scarpini al chiodo, però bisogna essere obbiettivi e capire che anche i giovani scalpitano e nel nostro paese si sta creando un bel movimento di talenti".

Conclude l'intervista dicendo: "Ho una famiglia bellissima, con due bimbe stupende, una moglie spettacolare e i miei genitori. Una vita normalissima, con la passione per qualsiasi tipo di sport e il piacere della playstation (ride ndr). La mia famiglia per il momento rimane a Firenze, visto che le bambine sono grandi, fanno la scuola nel capoluogo toscano e a metà stagione non sarebbe stata una scelta facile.