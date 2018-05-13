(FOTO) Cavriglia (AR), intitolato campo di Calcio a 5 a Davide Astori. Una frase di N.Mandela sulla targa

Siamo in provincia d'Arezzo, precisamente a Cavriglia un paese che ospita circa 10.000 anime. Il sindaco nella giornata di ieri Sabato 12/05/2018 insieme alla sua comunità ha inaugurato un nuovo campo...

Siamo in provincia d'Arezzo, precisamente a Cavriglia un paese che ospita circa 10.000 anime. Il sindaco nella giornata di ieri Sabato 12/05/2018 insieme alla sua comunità ha inaugurato un nuovo campo di Calcio a 5 che è stato intitolato a Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo del 2018 ad Udine. Qui sotto le foto della targa dove una frase di Nelson Mandela sembra fatta apposta per l'occasione: "Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c'era solo disperazione"

Ringraziamo pubblicamente il nostro lettore Gabriele Prati per le foto e per la comunicazione.

Gabriele Caldieron