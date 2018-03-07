La Nazione, vendute 500 maglie ufficiali di Davide Astori. La città si mobilita per acquistarla...
Inevitabile. La maglia numero 13 verrà per sempre ritirata in memoria del Capitano della Fiorentina Davide Astori. Ecco perchè, secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, la città s...
A cura di Redazione Labaroviola
07 marzo 2018 09:17
Inevitabile. La maglia numero 13 verrà per sempre ritirata in memoria del Capitano della Fiorentina Davide Astori. Ecco perchè, secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, la città si starebbe mobilitando per acquistare una divisa ufficiale del calciatore.
Ad oggi sono 500 le maglie vendute in poco tempo ma il numero aumenterà sensibilmente visto che sono molte le richieste per avere "l'eterna numero 13"