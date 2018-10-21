PAGELLE VIOLA: CHIESA UNICA LUCE. MALE PJACA E SIMEONE...

Lafont 6 Non ha colpe per il pareggio di oggi.Milenkovic 6- Poco meglio rispetto a Pezzella e Vitor Hugo.Pezzella 5.5 Si fa bruciare da Paoletti che segna l'1-1. Macchia indelebile per oggi.Hugo 5 Per...

Lafont 6 Non ha colpe per il pareggio di oggi.

Milenkovic 6- Poco meglio rispetto a Pezzella e Vitor Hugo.

Pezzella 5.5 Si fa bruciare da Paoletti che segna l'1-1. Macchia indelebile per oggi.

Hugo 5 Perde Joao Pedro nell'azione del pareggio del Cagliari, rovinando la propria partita.

Biraghi 6 Piazza dei buoni cross in mezzo che, però, non vengono sfruttati.

Fernandes 6- Partita un po' anonima, senza infamia e senza lode.

Veretout 6 Trasforma il rigore con grande cinismo. Alcuni buoni spunti.

Gerson 5.5 Dopo un discreto primo tempo, si spegne. (Dal 77' Eysseric s.v.)

Chiesa 7 Se non fosse per lui oggi la partita non si sbloccherebbe. Conquista un rigore fondamentale per il pareggio e continua a rendersi pericoloso fino alla fine.

Pjaca 5 Si vede talmente poco che certe volte non è facile ricordarsi che ci sia. (Dal 70' Mirallas 5 È entrato in campo?).

Simeone 5 Tanto movimento e impegno, ma di concreto non arriva quasi niente. (Dall'86' Vlahovic s.v.)

Pioli 5.5 Gestisce la gara con attenzione, ma la sua squadra fatica a calciare in porta e dopo il rigore segnato abbassa eccessivamente il ritmo, subendo il gol del pareggio.

Tommaso Fragassi