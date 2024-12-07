Nicola su Bove: "C'è stato un grande sospiro di sollievo. Dovrà decidere quale sarà il suo percorso"

Il tecnico del Cagliari, Davide Nicola, ha commentato quanto accaduto ad Edoardo Bove nel corso di Fiorentina-Inter

L’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla vigila del match della gara del Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico si è soffermato sulla parentesi legata alle condizioni di Edoardo Bove:

"Non ho competenze per commentare quanto gli accadrà per la carriera. C'è stato un grande sospiro di sollievo per come si è evoluta la situazione. In questo momento sta bene, dovrà decidere quale sarà il suo percorso, e mi fermo qui".

Cagliari, Nicola: “Lapadula ai box. Le 7 vittorie consecutive della Fiorentina non sono un caso”

https://www.labaroviola.com/cagliari-nicola-lapadula-ai-box-le-7-vittorie-consecutive-della-fiorentina-non-sono-un-caso/279864/