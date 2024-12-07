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Cagliari, Nicola: "Lapadula ai box. Le 7 vittorie consecutive della Fiorentina non sono un caso"

Davanti a noi avremo una squadra che sta facendo molto bene, ma noi possiamo fare la nostra gara, con voglia e determinazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2024 15:06
Cagliari, Nicola: "Lapadula ai box. Le 7 vittorie consecutive della Fiorentina non sono un caso" -
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L'allenatore del Cagliari, Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa alla vigila del match della gara del Franchi contro la Fiorentina. Queste le parole del tecnico riportate da TMW:

"Ho tutti a disposizione tranne Lapadula. Fiorentina? Fa punti da nove partite, sette vittorie consecutive. Non è mai un caso, ma un mix che funziona alla perfezione. Squadra molto qualitativa, pensate a Kean, Adli o De Gea. Dovremo fare una partita importante sotto tutti i punti di vista. Dovremo essere abili e più bravi in fase di transizione".

Le sensazioni per questa gara? Sono legate al lavoro che stiamo facendo. Abbiamo ancora margini di crescita, vedo i ragazzi lavorare molto bene. Ci stiamo concentrando sui dettagli, cose che fanno la differenza nella gara. Non possiamo fare a meno della partecipazione di tutti in ambo le fasi. In questa Serie A tutti sono competitivi. Sono fiducioso e determinato.

Eliminazione Fiorentina dalla Coppa Italia? Parliamo di due competizioni diverse. Quando vieni eliminato attraverso i rigori il tutto assume un altro significato. La Fiorentina ha comunque creato tanto, idem l'Empoli. Davanti a noi avremo una squadra che sta performando molto bene, ma noi possiamo fare la nostra gara, con voglia e determinazione".

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