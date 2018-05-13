Lopez a Sky: "Vinto contro una grande squadra, ma ancora non è finita. Grazie ai tanti tifosi rossoblu"

Il tecnico del Cagliari, Diego Lopez dopo la vittoria contro la Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:"E' stato un risultato importantissimo per n...

Il tecnico del Cagliari, Diego Lopez dopo la vittoria contro la Fiorentina ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Questa una sintesi delle sue dichiarazioni:

"E' stato un risultato importantissimo per noi, sapevamo che la Fiorentina aveva bisogno di punti ed è stato ancor più difficile ma abbiamo meritato la vittoria contro una grande squadra. Non siamo ancora salvi ed affrontare l'Atalanta nella prossima gara sarà complicato. Grazie ai tanti tifosi rossoblu che ci hanno seguito il settore ospite era pieno"