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Notizie Lopez Fiorentina

Maxime Lopez: "Italiano buon allenatore ma dava troppo spazio a chi non se lo meritava"

11 ottobre 2024 20:13

Da Sassuolo: "Lopez potrebbe rimanere alla Fiorentina ad una cifra inferiore ai 9 milioni del riscatto"

14 giugno 2024 11:43

Gazzetta, sarà rivoluzione nel centrocampo della Fiorentina. Arthur e Castrovilli via, Barak ha mercato. Jack in bilico

16 maggio 2024 08:50

Corriere dello Sport: “Castrovilli resta? Mai dire mai. Maxime Lopez verso l’addio alla Fiorentina”

13 maggio 2024 08:13

Maxime Lopez ha convinto? Gazzetta: “La Fiorentina sta trattando un nuovo accordo con il Sassuolo”

20 aprile 2024 09:45

Schira: "Maxime Lopez tornerà al Sassuolo, la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo per 9 milioni"

31 marzo 2024 21:25

A giugno centrocampo da rifondare, Arthur e Lopez non verranno riscattati. Duncan verso l’addio 

29 marzo 2024 08:15

Italiano: "Arthur oggi non è al 100%, Maxime Lopez avrà la possibilità di dimostrare il suo valore"

10 marzo 2024 20:43

Flachi: "Domani fondamentale per chi gioca meno, mi aspetto delle risposte da Nzola e Lopez"

06 marzo 2024 14:06

Lopez-Fiorentina una storia d'amore mai nata. Riscatto per 9 milioni sempre più lontano

20 febbraio 2024 10:16

Parisi, Lopez e Barak sono giocatori smarriti che vogliono essere rispolverati da Italiano 

17 febbraio 2024 09:55

Arthur ai box ora tocca a Maxime Lopez prendere in mano la squadra: finora è stato deludente 

08 febbraio 2024 08:47

Gazzetta, Maxime Lopez, attesa ridotta per il suo debutto europeo. Potrebbe giocare già contro il Genk

11 settembre 2023 09:15

Pizarro: “Lopez ed Arthur non possono giocare insieme, troppo simili, servono muscoli. Con Arthur può giocare Duncan”

11 settembre 2023 09:13

Gazzetta, Amrabat all'Atletico grazie a Kondogbia? Lopez o Demirbay per sostituirlo alla Fiorentina

29 giugno 2023 08:50

Corriere Fiorentino: “Dominguez, Lopez o Hjulmand, Fiorentina a caccia di un centrocampista centrale”

15 giugno 2023 08:54

Gazzetta, Nzola il preferito in attacco, Dominguez o Lopez per alzare il livello

14 giugno 2023 09:30

Maxime Lopez salterà Fiorentina-Sassuolo, Dionisi perde il suo regista

21 dicembre 2022 19:16

De Santis: "La Fiorentina segue l'attaccante Lopez del Lanus. Le alternative sono Belotti e Alvarez"

19 aprile 2022 12:06

Formazione Brescia: recuperato Tonali. Torregrossa dalla panchina. Davanti Donnarumma-Skrabb

22 giugno 2020 19:00

Balotelli e il Brescia, i motivi della rottura. Durante la quarantena l'episodio decisivo

09 giugno 2020 20:43

La Nazione, la scelta di Lafont di lasciare la Fiorentina incentivata anche dalla conferma del preparatore

30 giugno 2019 10:05

Lopez a Sky: "Vinto contro una grande squadra, ma ancora non è finita. Grazie ai tanti tifosi rossoblu"

13 maggio 2018 18:23

Lopez: "Parlavo sempre con Astori, era curioso e si allenava molto. Ha trasmesso tantissimo a tutti noi"

11 maggio 2018 12:46

Rosalen Lopez: "Neto alla Juve? Ci rimasi di m...! Lavori per farlo diventare un grande e poi..."

09 agosto 2017 17:08

Lopez: "Ecco come preparo Tata e gli altri. La psicologia..."

11 novembre 2016 16:14

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