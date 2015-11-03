Notizie Lopez Fiorentina

Maxime Lopez: "Italiano buon allenatore ma dava troppo spazio a chi non se lo meritava"
11 ottobre 2024 20:13
Da Sassuolo: "Lopez potrebbe rimanere alla Fiorentina ad una cifra inferiore ai 9 milioni del riscatto"
14 giugno 2024 11:43
Gazzetta, sarà rivoluzione nel centrocampo della Fiorentina. Arthur e Castrovilli via, Barak ha mercato. Jack in bilico
16 maggio 2024 08:50
Corriere dello Sport: “Castrovilli resta? Mai dire mai. Maxime Lopez verso l’addio alla Fiorentina”
13 maggio 2024 08:13
Maxime Lopez ha convinto? Gazzetta: “La Fiorentina sta trattando un nuovo accordo con il Sassuolo”
20 aprile 2024 09:45
Schira: "Maxime Lopez tornerà al Sassuolo, la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo per 9 milioni"
31 marzo 2024 21:25
A giugno centrocampo da rifondare, Arthur e Lopez non verranno riscattati. Duncan verso l’addio
29 marzo 2024 08:15
Italiano: "Arthur oggi non è al 100%, Maxime Lopez avrà la possibilità di dimostrare il suo valore"
10 marzo 2024 20:43
Flachi: "Domani fondamentale per chi gioca meno, mi aspetto delle risposte da Nzola e Lopez"
06 marzo 2024 14:06
Lopez-Fiorentina una storia d'amore mai nata. Riscatto per 9 milioni sempre più lontano
20 febbraio 2024 10:16
Parisi, Lopez e Barak sono giocatori smarriti che vogliono essere rispolverati da Italiano
17 febbraio 2024 09:55
Arthur ai box ora tocca a Maxime Lopez prendere in mano la squadra: finora è stato deludente
08 febbraio 2024 08:47
Gazzetta, Maxime Lopez, attesa ridotta per il suo debutto europeo. Potrebbe giocare già contro il Genk
11 settembre 2023 09:15
Pizarro: “Lopez ed Arthur non possono giocare insieme, troppo simili, servono muscoli. Con Arthur può giocare Duncan”
11 settembre 2023 09:13
Gazzetta, Amrabat all'Atletico grazie a Kondogbia? Lopez o Demirbay per sostituirlo alla Fiorentina
29 giugno 2023 08:50
Corriere Fiorentino: “Dominguez, Lopez o Hjulmand, Fiorentina a caccia di un centrocampista centrale”
15 giugno 2023 08:54
Gazzetta, Nzola il preferito in attacco, Dominguez o Lopez per alzare il livello
14 giugno 2023 09:30
Maxime Lopez salterà Fiorentina-Sassuolo, Dionisi perde il suo regista
21 dicembre 2022 19:16
De Santis: "La Fiorentina segue l'attaccante Lopez del Lanus. Le alternative sono Belotti e Alvarez"
19 aprile 2022 12:06
Formazione Brescia: recuperato Tonali. Torregrossa dalla panchina. Davanti Donnarumma-Skrabb
22 giugno 2020 19:00
Balotelli e il Brescia, i motivi della rottura. Durante la quarantena l'episodio decisivo
09 giugno 2020 20:43
La Nazione, la scelta di Lafont di lasciare la Fiorentina incentivata anche dalla conferma del preparatore
30 giugno 2019 10:05
Lopez a Sky: "Vinto contro una grande squadra, ma ancora non è finita. Grazie ai tanti tifosi rossoblu"
13 maggio 2018 18:23
Lopez: "Parlavo sempre con Astori, era curioso e si allenava molto. Ha trasmesso tantissimo a tutti noi"
11 maggio 2018 12:46
Rosalen Lopez: "Neto alla Juve? Ci rimasi di m...! Lavori per farlo diventare un grande e poi..."
09 agosto 2017 17:08
Lopez: "Ecco come preparo Tata e gli altri. La psicologia..."
11 novembre 2016 16:14
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