Lopez-Fiorentina una storia d’amore mai nata. Riscatto per 9 milioni sempre più lontano

Nelle ultime tre giornate l’impiego di Maxime Lopez in viola è stato di 7′. Il francese non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e lo scarso minutaggio in un periodo in cui Italiano deve fare i conti con i problemi fisici di Arthur è un brutto segnale. Con il Lecce l’ultima da titolare, in un venerdì sera da incubo anche dal punto di vista personale. Il pallone che Lopez si fa soffiare in pieno recupero al Via del Mare è la fotografia della sua stagione in viola. Davanti alla difesa sta dimostrando evidenti problemi di adattamento al sistema di gioco di Italiano e il riscatto sembra essere lontano. I nove milioni che pesano sulla testa del francese per il diritto di riscatto sembrano destinati a rimanere nelle tasche della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.

