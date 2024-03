Schira: “Maxime Lopez tornerà al Sassuolo, la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo per 9 milioni”

La Fiorentina non riscatterà Maxime Lopez dal Sassuolo. I gigliati, riferisce Nicolò Schira, hanno deciso di non versare i 9 milioni di euro necessari per acquisire a titolo definitivo il centrocampista ex Marsiglia, adesso in prestito in neroverde. Lopez, naturale sostituto di Arthur sta trovando pochissimo spazio nonostante spesso il brasiliano sia assente per condizioni fisiche non eccelse.

