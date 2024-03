Florenzi: “Condoglianze al presidente Commisso, spero che la Fiorentina regali la Conference a Barone”

Alessandro Florenzi è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Fiorentina-Milan, dove ha spiegato quello che è successo durante il riscaldamento, lasciando anche un bel messaggio al presidente Commisso e a tutta la Fiorentina. Le sue parole:

“Durante il riscaldamento ho litigato con un tifoso della Fiorentina. In un ambiente sano come penso che sia quello di Firenze, ha detto talmente tante cattiverie su quello che potevo essere io, sulla mia romanità, sul fatto di essere alto o basso. Non è un qualcosa di uguale all’essere razzista, ma per quanto mi riguarda non è una cosa giusta. Noi giocatori abbiamo sempre le telecamere puntate addosso e non portiamo a caso 11 bambini all’ingresso in campo, perché noi siamo un esempio. Fare il tifoso è la cosa più bella del mondo, perché mando a quel paese chi sbaglia un passaggio, ma non manco mai di rispetto a nessuno”.

Poi, rivolgendosi alla Fiorentina ed al presidente Commisso: “Inoltre, vorrei aggiungere che non ho avuto il piacere di incontrare il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Volevo fare le condoglianze, perché immagino che tutta la Fiorentina abbia passato una settimana difficile. Spero che possano regalare una gioia, magari europea, in ricordo di quello che è stato Joe Barone per la Fiorentina”

