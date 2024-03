Italiano aggredito verbalmente da un tifoso per aver tolto Beltran. Ma è stato il giocatore a chiederlo

Ormai va di moda contestare senza sapere. Anche al Franchi a due passi da Italiano. Contro lo stesso Italiano. Succede che al minuto 80 di Fiorentina-Milan va in scena il cambio tra Beltran e Nzola. Molti non capiscono il cambio ed un tifoso viola, assiepato dietro la panchina di Vincenzo Italiano, se la prende con il tecnico e gli dice qualsiasi cose, anche con offese. Italiano rimane incredulo e fa fatica anche a rispondergli. In verità l’argentino, che stava giocando una buona partita, è stato lui stesso a chiedere di essere sostituito perchè esausto. A fine partita lo stesso allenatore della Fiorentina davanti ai microfoni ha spiegato il cambio: “Beltran era stremato, mi ha chiesto di uscire. Non sono scemo, sono mesi che sto esaltando le sue partite, gli ho fatto anche i complimenti per come è cambiato e migliorato. Ma veniva dagli impegni con la nazionale e due viaggi intercontinentali, non ne aveva più. Mi ha obbligato a cambiarlo”. Ennesima figuraccia fatta da parte di quei tifosi che, senza saperne molto, criticano incessantemente Italiano dietro la sua panchina nel corso della partita. Un danno enorme.

UNA FORMAZIONE FATTA PENSANDO ALLA PARTITA CONTRO L’ATALANTA