Da Sassuolo: “Lopez potrebbe rimanere alla Fiorentina ad una cifra inferiore ai 9 milioni del riscatto”

Giugno è già un mese cruciale per le strategie delle squadre, a cominciare dai calciatori in prestito con opzione di riscatto. Da mercoledì 12 a venerdì 14, infatti, i club possono esercitare il diritto alla cifra prefissata al momento del prestito. Il Sassuolo resta in attesa per conoscere il destino di Maxime Lopez. I neroverdi hanno deciso, come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa in esclusiva, i quattro giocatori attualmente in rosa, in prestito, e che dunque faranno ritorno alla base ma nel frattempo attende (buone) notizie da Firenze dove è in prestito con diritto di riscatto il francese Lopez, ceduto nelle ultime ore dello scorso calciomercato Sassuolo estivo per 1 milione di prestito e 9 di riscatto. Lopez a Firenze ha lasciato tracce veramente superficiali: qualche sprazzo buono, ma non da argomentare il riscatto a 9 milioni. Le gare nel finale di stagione difficilmente hanno mutato il parere della Fiorentina, la quale potrebbe anche lavorarci nella prossima stagione con l’addio di Vincenzo Italiano e l’approdo di Raffaele Palladino, ma non sborsando i 9 milioni pattuiti. I viola infatti vorrebbero un forte sconto per ingaggiare il centrocampista francese e la retrocessione in Serie B dei neroverdi in questo senso potrebbe essere un assist da sfruttare per la società gigliata. Stando a quanto appreso da SassuoloNews.net, filtrava pessimismo sulla conferma di Lopez. Difficilmente infatti i viola, entro domani, decideranno di esercitare il riscatto del giocatore francese. Non è da escludere però che le due società possano sedersi attorno a un tavolo, dopo la scadenza della deadline, per rivalutare la cifra. Il Sassuolo però, nonostante la retrocessione, non ha intenzione di svendere ma è disposto a vendere: questo è il diktat del club neroverde che vale per Lopez e vale per gli altri calciatori già con le valigie in mano. Dunque ore di attesa per il futuro di Lopez che salvo sorprese non sarà riscattato dalla Fiorentina ma potrebbe comunque restare a Firenze, rimodulando l’accordo, ma comunque andrà sicuramente il futuro di ML sarà ancora una volta lontano da Sassuolo. Lo scrive Sassuolo News

