Gazzetta, sarà rivoluzione nel centrocampo della Fiorentina. Arthur e Castrovilli via, Barak ha mercato. Jack in bilico

Tra prestiti, scadenze di contratto e sirene di mercato, sono infatti tanti i calciatori gigliati dal futuro incerto. A centrocampo il ricambio sarà quasi totale con Arthur che, nonostante le parole d’amore per Firenze al termine della sfida contro il Monza, difficilmente sarà riscattato dalla Juventus visti i costi elevati dell’operazione. Stesso discorso per Maxime Lopez, mentre situazione diversa per Bonaventura che non ha raggiunto il numero di presenze minimo per ottenere il rinnovo automatico ma dovrà parlare con la società per la prossima stagione. Barak ha mercato, Duncan va verso l’addio a fine stagione con il contratto in scadenza e Castrovilli, che in questa ultima parte di campionato sembra essere tornato in forma, è difficile che resti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

