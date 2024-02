Arthur ai box ora tocca a Maxime Lopez prendere in mano la squadra: finora è stato deludente 

Con Arthur fermo ai box, Italiano ha bisogno del centrocampista francese arrivato dal Sassuolo. Finora, le aspettative sono state deludenti negli occhi di allenatore e tifosi ci siano ancora i tanti passaggi in orizzontale che non hanno mai inciso. In Conference League il francese ha dato il suo contributo, a differenza di quanto successo in campionato e adesso Italiano pretende un cambio di passo non indifferente per trascinare una Fiorentina orfana di Arthur. Tocca a Maxime Lopez, adesso o mai più. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI RAIOLA