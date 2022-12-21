Maxime Lopez salterà Fiorentina-Sassuolo, Dionisi perde il suo regista

Il play francese salta Sampdoria e Fiorentina ma rischia uno stop anche più lungo, guai in vista per Dionisi.

A pochi giorni dalla ripresa del campionato, il Sassuolo perde uno dei suoi giocatori fondamentali nell'asset di Dionisi: Maxime Lopez. Il centrocampista francese, ex Marsiglia, si è dovuto fermare a causa di un problema al ginocchio che lo costringerà a saltare almeno le prime due partite del 2023. Maxime Lopez è un giocatore chiave del 4-3-3 poiché rappresenta un punto di riferimento tecnico per i compagni. Le sua qualità erano state notate in precedenza anche dalla Fiorentina che aveva fortemente puntato gli occhi su di lui prima di virare su altri obiettivi per il proprio centrocampo. Dunque Maxime Lopez, a causa di una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro dovrà saltare i viola, oltre che la Sampdoria; inoltre bisognerà valutare nelle prossime settimane se sarà il caso di tenerlo a riposo per qualche partita in più di quelle previste.

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