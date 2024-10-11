Maxime Lopez: "Italiano buon allenatore ma dava troppo spazio a chi non se lo meritava"

Italiano ha rovinato in parte la mia stagione. Ho pensato più volte di interrompere il prestito

Maxime Lopez, meteora passata dalla Fiorentina appena l'anno scorso, ha parlato alla trasmissione Hors-Jeu su Twitch: "È stato un anno complicato. Italiano era un buon allenatore, anche se è stata molto dura... Ha rovinato in parte la mia stagione. Ha dato troppo spazio a giocatori che non se lo meritavano, calciatori che avevano uno status solo perché avevano militato per club importanti. Ma nel quotidiano, negli allenamenti, non erano granché coinvolti… così poi c'è frustrazione all'interno dello spogliatoio. Per fortuna, però, ho incontrato persone fantastiche come Ikone, Nzola e Kouame. Sono stati dei veri fratelli per me e mi hanno permesso di affrontare meglio l'annata di prestito a Firenze. Altrimenti credo che avrei ceduto e chiesto di interrompere il prestito già a gennaio".

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