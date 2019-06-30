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La Nazione, la scelta di Lafont di lasciare la Fiorentina incentivata anche dalla conferma del preparatore

Sono diversi i motivi che hanno spinto il giovane Alban Lafont a chiedere di essere ceduto dai viola. Secondo La Nazione spicca il mancato feeling sul campo con Rosalen Lopez, preparatore dei portieri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2019 10:05
La Nazione, la scelta di Lafont di lasciare la Fiorentina incentivata anche dalla conferma del preparatore - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Lafont
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Sono diversi i motivi che hanno spinto il giovane Alban Lafont a chiedere di essere ceduto dai viola. Secondo La Nazione spicca il mancato feeling sul campo con Rosalen Lopez, preparatore dei portieri fin dai tempi di Sousa. Il rapporto tra loro sia dentro che fuori il campo è stato sempre ottimo nonostante al francese non è mai piaciuto il genere di allenamento del suo istruttore. Pochi giorni fa infatti è arrivato per Lopez il rinnovo fino al 2021 un incentivo in più quindi che ha portato Lafont ad accelerare la sua cessione.

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